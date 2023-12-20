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В Петербурге полиция попросила книжный магазин убрать с витрины надпись «Мир»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:08

Петербургская полиция попросила книжный магазин «Все свободны» убрать с витрины надпись «Мир». Об этом рассказал «Подъем» со ссылкой на работников книжного.

По словам сотрудником магазина, вывеска висела на стекле у входа почти два года. «Все это время люди спрашивали нас: почему вас до сих пор не заставили ее снять?» — признались они.

«Мы наивно отвечали, что это же призыв к миру, кому придет в голову быть против? Такие люди есть, и они строчат доносы», — добавили во «Все свободны», отметив, что полиция «вежливо попросила» снять надпись.

Издание разместило видео, на котором работник магазина отклеивает надпись и убирает остатки клея с витрины. «Сами удивляемся, что она провисела так долго», — прокомментировали сотрудники магазина.

Они рассказали, что полиция пришла к ним после двух инцидентов. Несколько дней назад к слову «мир» неизвестные люди добавили надпись «Za». А в марте 2023 года кто‑то выстрелил в витрину из пневматического оружия.

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