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Врачи заметили, что переломы полового члена в Германии чаще всего случаются в Рождество

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Врачи-исследователи обнаружили, что чаще всего экстренную медицинскую помощь из‑за перелома полового члена вызывают в Рождество. Средний возраст мужчин, которые получают эту травму, — 42 года, следует из публикации в журнале Urology International.

«Эта травма, как правило, возникает во время дикого секса, особенно в позах, где вы не находитесь в прямом зрительном контакте [с партнером], например, в позе обратной наездницы», — сказал руководитель исследования и уролог из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана Николаос Пиргидис.

Член может сломаться из‑за сильного перегиба. О переломе свидетельствует громкий хруст, сопровождаемый сильной болью, быстрой потерей эрекции, сильными отеками и синяками. Травмированный орган Пиргидис внешне сравнил с баклажаном. Большинство переломов происходит в нестандартных ситуациях, например во время внебрачных связей или в необычных местах.

Пиргидис и его коллеги изучили больничные данные о 3421 мужчине, получившем переломы пениса в Германии в период с 2005 по 2021 год. «Если бы каждый день был похож на Рождество, с 2005 года в Германии произошло бы на 43% больше переломов пениса», — отметил врач.

Также члены часто ломают в выходные дни и во время летних каникул, а вот в канун Нового года скачка травматизма не обнаружили. «Было бы интересно увидеть данные из других стран — в Германии широко празднуется рождественская неделя, а канун Нового года обычно проходит немного спокойнее», — пояснил Пиргидис.

Врачи посоветовали парам осознавать риск травм, проявлять осторожность в преддверии Рождества и незамедлительно обращаться за помощью, чтобы не возникли долгосрочные осложнения.

В октябре 2023-го омские урологи помогли молодому человеку, который сломал себе член во время секса. Парень вместе с девушкой немного выпили и решили поэкспериментировать с новыми позами.

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