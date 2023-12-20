Врачи заметили, что переломы полового члена в Германии чаще всего случаются в Рождество

Пиргидис и его коллеги изучили больничные данные о 3421 мужчине, получившем переломы пениса в Германии в период с 2005 по 2021 год. «Если бы каждый день был похож на Рождество, с 2005 года в Германии произошло бы на 43% больше переломов пениса», — отметил врач.