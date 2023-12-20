СМИ: фильм «Пять ночей с Фредди» обзаведется сиквелом

Вторую часть фильма «Пять ночей с Фредди» собираются выпустить на Хэллоуин в 2024 году, пишет World of Reel со ссылкой на источники. По данным издания, съемки картины планируют начать весной.
Оригинальный фильм, основанный на популярной видеоигре, вышел на Хэллоуин 2023 года и показал лучший старт года среди хорроров. За первый уик-энд он заработал 130 млн долларов, а общие сборы ленты достигли 300 млн. И это при бюджете всего в 20 млн.
Успеху фильма не помешали разгромные рецензии — 31% на Rotten Tomatoes и 5,5 баллов на IMDb. По мнению экспертов, главные причины успеха «Пяти ночей у Фредди» — удачная дата релиза на Хэллоуин и популярность франшизы среди молодой аудитории.
«Пять ночей у Фредди» сняты по одноименной игре про кровожадных маскотов-аниматроников. В центре сюжета фильма — охранник, который после увольнения из ТЦ устраивается в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. С наступлением ночи он обнаруживает, что хранящиеся внутри аниматроники оживают и открывают охоту на людей, оказавшихся в пиццерии.