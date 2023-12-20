СМИ: фильм «Пять ночей с Фредди» обзаведется сиквелом

Оригинальный фильм, основанный на популярной видеоигре, вышел на Хэллоуин 2023 года и показал лучший старт года среди хорроров. За первый уик-энд он заработал 130 млн долларов, а общие сборы ленты достигли 300 млн. И это при бюджете всего в 20 млн.