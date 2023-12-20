В Петербурге на церемонии приема в российское гражданство вручили повестки

В Петербурге церемонию приема в российское гражданство совместили с раздачей повесток о постановке на воинский учет. Об этом говорится в телеграм-канале петербургской полиции.
Церемония проходила в здании УМВД по Калининскому району. На ней, как отметили в полиции, 11 «выходцев из стран ближнего зарубежья» принесли присягу гражданина РФ.
Новые граждане среди прочего поклялись «защищать свободу и независимость Российской Федерации». «На этой ноте присутствующие на церемонии представители военкоматов при участии руководства военного следственного отдела СК РФ по Петербургскому гарнизону вручили присягнувшим повестки о постановке на воинский учет», — отметили в МВД.
В последние месяцы СМИ регулярно сообщают о рейдах полиции, во время которых иностранцам, получившим российское гражданство, выдают повестки в военкомат. В середине августа петербургская полиция провела рейд на Софийской овощебазе и доставила в военкомат более 100 мигрантов. В конце октября в подмосковных Котельниках ОМОН совершил рейд на мечеть и забрал в военкомат прихожан. В ноябре около 40 человек увезли в военкомат из общежития в Домодедово.
7 декабря Baza со ссылкой на источники писала, что после рейдов в Подмосковье с начала октября в армию отправили более 350 граждан, недавно получивших российский паспорт.