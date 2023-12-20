В Петербурге на церемонии приема в российское гражданство вручили повестки

В последние месяцы СМИ регулярно сообщают о рейдах полиции, во время которых иностранцам, получившим российское гражданство, выдают повестки в военкомат. В середине августа петербургская полиция провела рейд на Софийской овощебазе и доставила в военкомат более 100 мигрантов. В конце октября в подмосковных Котельниках ОМОН совершил рейд на мечеть и забрал в военкомат прихожан. В ноябре около 40 человек увезли в военкомат из общежития в Домодедово.