В Техасе девушка нашла дикого опоссума на елке у себя дома. Он пробыл на ней несколько дней

«Он забежал за елку под другой диван, а я все двигала его, и он повторял это снова и снова», — вспоминает Ингрэм. По ее словам, в конце концов она смогла поймать его. Девушка считает, что опоссум мог находиться в ее дома как минимум пару дней. Ингрэм не знает, как животное попало внутрь, но на будущее она решила проверять камеры наблюдения, вдруг опоссум решит вернуться.