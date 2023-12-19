В Техасе девушка нашла дикого опоссума на елке у себя дома. Он пробыл на ней несколько дней

Жительница Техаса Бретт Ингрэм нашла на своей рождественской елке спящего опоссума. Ролик с этим моментом завирусился в тиктоке, набрав более 6 млн просмотров.
По словам девушки, она заканчивала работать дома, когда услышала тихое чихание. «Я продолжила работать, думая, что мне просто послышалось. Потом я снова услышала чихание и еще какие‑то скрипящие звуки», — добавила она.
Ингрэм подумала, что это ее кошка принесла крысу или в дом как‑то попали маленькие котята. Заглянув под диваны и за шторы, она обнаружила источник загадочного шума.
«Когда я присела за диван, я посмотрела налево и увидела его хвост. Длинный, голый, похожий на крысиный. Я остановилась, посмотрела вверх и увидела большой дышащий клубок серого меха», — сказала девушка.
Она обошла дерево спереди и обнаружила опоссума. По словам Ингрэм, она сразу же связалась с подругой-волонтером по спасению диких животных, но поскольку было уже поздно, а волонтеры не принимают ночные звонки, подруга объяснила, как лучше самостоятельно убрать животное с дерева и из дома.
«Я просто не хотела причинить ему вред. И надеялась узнать, нет ли в его сумке малышей», — сказала Ингрэм. Девушка надела перчатки, чтобы защитить себя от опоссума, когда отщипывала каждый его палец от веток, чтобы снять его с елки. Как только она сделала это, животное вырвалось и убежало под диван.
«Он забежал за елку под другой диван, а я все двигала его, и он повторял это снова и снова», — вспоминает Ингрэм. По ее словам, в конце концов она смогла поймать его. Девушка считает, что опоссум мог находиться в ее дома как минимум пару дней. Ингрэм не знает, как животное попало внутрь, но на будущее она решила проверять камеры наблюдения, вдруг опоссум решит вернуться.