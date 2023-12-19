Стало известно о разработке игры для взрослых «Русы не против ящерок»

Игра под названием «Русы не против ящерок» будет ориентирована строго на аудиторию 18+. «Три недели назад я в пятый раз увидел репост мема „Русы не против ящеров“, крякнул, плюнул, и написал нашей ПМ [продакт-менеджерке] „делаем“. Она подумала, что я шучу, и долго пыталась убедить меня в этом, но я был непреклонен, поэтому теперь мы делаем эту игру», — решил разработчик.