Стало известно о разработке игры для взрослых «Русы не против ящерок»

Разработчик игры «Русы против ящеров» объявил, что работает над еще одним тайтлом по мемной вселенной. Ее страничка уже появилась в Steam.
Игра под названием «Русы не против ящерок» будет ориентирована строго на аудиторию 18+. «Три недели назад я в пятый раз увидел репост мема „Русы не против ящеров“, крякнул, плюнул, и написал нашей ПМ [продакт-менеджерке] „делаем“. Она подумала, что я шучу, и долго пыталась убедить меня в этом, но я был непреклонен, поэтому теперь мы делаем эту игру», — решил разработчик.
Сюжет игры расскажет о матриархальных ящерках, которые проснулись из стазиса после схода ледников. Тогда они узнали, что их мужчины стали негодны для размножения. Однако, пока ящерки спали, русы расселились по Гиперборее, и у них появился идол Припегалы, который обеспечивает стабильный прирост населения. Отряд ящерок отправится в поход, чтобы его похитить.
Вот как игра описывается в Steam: «Судьбы богатыря Ратибора и воительницы ящеров Веинте оказываются связаны, когда ее отряд похищает из деревни русов идола бога разврата и фертильности. Вражда богатыря и ящерицы может привести к гибели обоих народов, но смогут ли они забыть о предрассудках и заняться любовью, а не войной?»
Авторы подчеркнули, что сюжет построен на исторических лекциях «известного профессора» и некоторых темах из трилогии «Эдем» Гарри Гаррисона. Они также пообещали, что все закончится хеппи-эндом (и оргией). Судя по опубликованным кадрам из игры, геймплей будет построен на механике «три в ряд». Однако в описании еще обещается разветвленный сюжет.
В конце сентября состоялся релиз треш-слешера «Русы против ящеров». После релиза игра получила 99% положительных отзывов в Steam. В комментариях пользователи называли ее тайтлом года и подшучивали, что это «неплохой бета-тест „Смуты“».
В основу игры легли вымышленные теории от ютуб-канала «Профессор Багиров», который занимается «разоблачением ящерской идеологии». Мемы про войну древних русов и ящеров быстро набрали популярность в сети.
В них под видом забытой истории рассказывают, как вымышленная древнерусская империя боролась с инопланетными захватчиками, а ее жители катались на динозаврах.