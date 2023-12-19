Adult Swim показал фрагмент из аниме «Рик и Морти»

На ютуб-канале Adult Swim опубликовали тизер аниме по мотивам мультсериала «Рик и Морти». В нем Рик встречается со своим двойником из параллельной реальности.
Шоу выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Дата релиза пока неизвестна. В проекте будет десять эпизодов. Первый сезон будет состоять из пяти серий. Все они озвучены на японском языке.
Рича Санчеза в аниме озвучил Йохей Тадано, а Морти Сита — Кейсуке Чиба. Продюсерами мультсериала стали Маки Нагано, Макс Ниши и Такенари Маеда, а также Ю Кийозоно.
Режиссером аниме выступил Такаси Сано, известный по проекту «Башни бога». В сериале адаптируют темы и события оригинального шоу, но он позиционируется как самостоятельный отдельный проект.