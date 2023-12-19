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В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгут 22-метровый «вулкан»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:04

16 марта в «Никола-Ленивце» будут праздновать Масленицу. Вместо чучела там сожгут «Черную гору» — сложенный из веток и сена 22-метровый «вулкан». Об этом «Афише Daily» рассказали представители арт-парка.

Автором идеи для «Черной горы» стал Константин Фоминов — соавтор многих работ Николая Полисского, чья сельская мастерская и стала основой арт-деревни. Архитектором объекта выступила Екатерина Полякова, которая работала над «Вавилонской башней», сгоревшей в «Никола-Ленивце» на Масленицу в 2022 году.

Эскиз «Черной горы»

«Черную гору» будут на протяжении трех месяцев собирать 20 человек. До ее сожжения на вершину «вулкана» можно будет забраться — и насладиться заснеженными полями Никола-Ленивца. Процесс горения будет повторять реальное извержение вулкана — с черным дымом из жерла, искрами и пеплом из кратера и сходом огненной лавы.

«Огнедышащие горы изучают, боятся и в то же время, почитают. Извержение „Черной горы“ станет символом перехода от зимы к весне и однодневным огненным перформансом, который рождается, живет и распадается на ваших глазах», — отметили в арт-парке.

Масленицу начнут праздновать в «Никола-Ленивце» 16 марта, в 12.00. Билеты можно купить на «Афише».

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Екатерина Полякова
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