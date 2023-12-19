В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгут 22-метровый «вулкан»

«Черную гору» будут на протяжении трех месяцев собирать 20 человек. До ее сожжения на вершину «вулкана» можно будет забраться — и насладиться заснеженными полями Никола-Ленивца. Процесс горения будет повторять реальное извержение вулкана — с черным дымом из жерла, искрами и пеплом из кратера и сходом огненной лавы.