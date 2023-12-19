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Платье принцессы Дианы продали за 1,14 млн долларов

Александр Голиков
Сегодня в 14:21

Платье принцессы Дианы продали на торгах аукционного дома Julien’s Auctions за 1,143 млн долларов. Информация об этом появилась на сайте организации.

Черно-синее вечернее платье специально для первой жены принца Чарльза изготовил марокканско-британский модельер Жак Азагури. Оно состоит из черного бархатного верха с длинными рукавами и вышитыми металлической нитью звездами, а также двухуровневой синей юбки с поясом и бантом.

По информации издания Evening Standard, платье продали за рекордную для нарядов принцессы сумму, в 11 раз превышающую его оценочную стоимость.

Новый владелец платья неизвестен. Деньги с продажи лота передадут музею Нью-Йоркского исторического общества, расположенному на Манхэттене.

Ранее свитер с черной овечкой принцессы Дианы ушел с молотка аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке за 1,14 млн долларов.

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