Платье принцессы Дианы продали за 1,14 млн долларов

Черно-синее вечернее платье специально для первой жены принца Чарльза изготовил марокканско-британский модельер Жак Азагури. Оно состоит из черного бархатного верха с длинными рукавами и вышитыми металлической нитью звездами, а также двухуровневой синей юбки с поясом и бантом.