Платье принцессы Дианы продали за 1,14 млн долларов

Платье принцессы Дианы продали на торгах аукционного дома Julien’s Auctions за 1,143 млн долларов. Информация об этом появилась на сайте организации.
Черно-синее вечернее платье специально для первой жены принца Чарльза изготовил марокканско-британский модельер Жак Азагури. Оно состоит из черного бархатного верха с длинными рукавами и вышитыми металлической нитью звездами, а также двухуровневой синей юбки с поясом и бантом.
По информации издания Evening Standard, платье продали за рекордную для нарядов принцессы сумму, в 11 раз превышающую его оценочную стоимость.
Новый владелец платья неизвестен. Деньги с продажи лота передадут музею Нью-Йоркского исторического общества, расположенному на Манхэттене.
Ранее свитер с черной овечкой принцессы Дианы ушел с молотка аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке за 1,14 млн долларов.