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Минимум 116 человек погибли от землетрясения магнитудой 6,2 в Китае

Семён Гудошников
Сегодня в 09:35

В провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе КНР произошло землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере 116 человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Очаг землетрясения находился у поселка Люгоу Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда провинции Ганьсу, на глубине 10 километров. Толчки произошли в 23.59 понедельника по пекинскому времени (18.59 по Москве).

Известно о 105 погибших в провинции Ганьсу, 11 погибших в провинции Цинхай. Около 500 человек пострадали.

В некоторых населенных пунктах пропало водо- и энергоснабжение, нарушена работа транспорта. В уездах Минхэ, Сюньхуа, Хуалун обрушились несколько домов.

Власти Китая ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший. В поисково-спасательной операции участвуют более 1,5 тыс. человек.

Работы осложняются природными условиями — в ряде пострадавших районов температура воздуха ночью опускалась до минус 14 градусов. Из‑за морозов значительно сокращается 72-часовой окно, во время которого нужно успеть спасти оказавшихся под завалами.

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