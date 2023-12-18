Блогерка, которая давала родительские советы, признала себя виновной в жестоком обращении с детьми

Мать шестерых детей из американского штата Юты Руби Франке, которая давала советы по воспитанию детей на популярном ютуб-канале 8 Passengers, признала себя виновной в жестоком обращении с двумя своими детьми. Об этом сообщает The Guardian.
В августе 12-летний сын Франке сбежал из дома и попросил соседа позвонить в полицию. Мальчик был истощен, его лодыжки и запястья были обмотаны клейкой лентой по неизвестной причине. 10-летнюю дочь блогерки нашли в том же доме, откуда сбежал мальчик. Всех шестерых детей государство взяло под опеку.
Адвокат женщины Ламар Уинворд объяснил поведение подзащитной влиянием консультанта по отношениям Джоди Хильдебрандт, которая привила ей «искаженное чувство морали» и «систематически изолировала Руби Франке от ее большой семьи, детей и мужа Кевина Франке». Сын и дочь Франке сбежали именно из дома Хильдебрандт, которую тоже арестовали.
Франке и Хильдебрандту предъявлены обвинения по шести пунктам обвинения в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах. С момента ареста они остаются в тюрьме. Муж Франке подал на развод.
Семью Франке критиковали за ютуб-канал. Супруги показывали, как запрещают старшему сыну входить в спальню в течение семи месяцев за то, что он разыграл своего младшего брата. В других видео Руби Франке рассказывала, как отказалась нести забытый обед своему ребенку в детсад и угрожала отрезать голову мягкой игрушке своей маленькой девочки, чтобы наказать ее за то, что она режет вещи в доме.
Приговор Франке вынесут 20 февраля.