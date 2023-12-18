Блогерка, которая давала родительские советы, признала себя виновной в жестоком обращении с детьми

Семью Франке критиковали за ютуб-канал. Супруги показывали, как запрещают старшему сыну входить в спальню в течение семи месяцев за то, что он разыграл своего младшего брата. В других видео Руби Франке рассказывала, как отказалась нести забытый обед своему ребенку в детсад и угрожала отрезать голову мягкой игрушке своей маленькой девочки, чтобы наказать ее за то, что она режет вещи в доме.