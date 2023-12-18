Netflix показал трейлер фильма «Кухня» Дэниела Калуи

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер фильма «Кухня», снятого британским актером и лауреатом «Оскара» Дэниелом Калуей («Прочь», «Иуда и черный мессия»).
Картина расскажет о мрачном футуристическом Лондоне, в котором развернется «история об отцовстве и любви к своему сообществу». Лента станет режиссерским дебютом Калуи.
В центре научно-фантастической драмы окажется пара, которая пытается найти выход в мире, где неравенство между богатыми и бедными достигло предела. Главных героев сыграют Кейн Робинсон и Джедайя Баннерман.
Соавтором «Кухни» выступил Кибве Таварес. Премьера фильма состоится 19 января на Netflix. Чуть ранее, с 12 января, картину можно будет посмотреть в избранных кинотеатрах.
Впервые «Кухню» показали на Лондонском кинофестивале в октябре. Лента получила хорошие отзывы. В частности, IGN назвал ее «по-настоящему впечатляющим полнометражным дебютом».