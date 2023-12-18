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Netflix показал трейлер фильма «Кухня» Дэниела Калуи

Юлия Онодэра
Вчера в 21:38

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер фильма «Кухня», снятого британским актером и лауреатом «Оскара» Дэниелом Калуей («Прочь», «Иуда и черный мессия»).

Картина расскажет о мрачном футуристическом Лондоне, в котором развернется «история об отцовстве и любви к своему сообществу». Лента станет режиссерским дебютом Калуи.

В центре научно-фантастической драмы окажется пара, которая пытается найти выход в мире, где неравенство между богатыми и бедными достигло предела. Главных героев сыграют Кейн Робинсон и Джедайя Баннерман.

Соавтором «Кухни» выступил Кибве Таварес. Премьера фильма состоится 19 января на Netflix. Чуть ранее, с 12 января, картину можно будет посмотреть в избранных кинотеатрах.

Впервые «Кухню» показали на Лондонском кинофестивале в октябре. Лента получила хорошие отзывы. В частности, IGN назвал ее «по-настоящему впечатляющим полнометражным дебютом».

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