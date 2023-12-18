Рэп-баттл площадки скрыли свои видео

17 декабря Рецидива задержала полиция по уголовному делу, возбужденному из‑за обидных панчлайнов про русских на рэп-батлах. Дело по той же статье также завели против Шерафгана Шарипова. Их выступления возмутили антимигрантские телеграм-каналы, их подписчики стали писать доносы в адрес артистов.