Рэп-баттл площадки скрыли свои видео

Versus и другие баттл-рэп площадки скрыли все видео со своих ютуб-каналов, обратил внимание «Осторожно, новости». Телеграм-канал связывает это с делом против батл-рэпера Рецидива (Ислама Закирова).
Как отмечает «Осторожно», пропали даже самые просматриваемые записи, в том числе с участием Оксимирона*. Ролики также пропали с каналов RBL, Inde battle, БРП, «Триплет», Siberian Groove и других площадок.
Рецидив принес извинения на видео, которое появилось в телеграм-каналах МВД, и сообщил об угрозах. По данным «Осторожно, новости», в Замоскворецком суде Москвы идет заседание по аресту рэпера, которое началось уже после закрытия суда для посетителей.
* Оксимирон (Мирон Федеров) признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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