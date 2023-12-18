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Рэп-баттл площадки скрыли свои видео

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:22

Versus и другие баттл-рэп площадки скрыли все видео со своих ютуб-каналов, обратил внимание «Осторожно, новости». Телеграм-канал связывает это с делом против батл-рэпера Рецидива (Ислама Закирова).

Как отмечает «Осторожно», пропали даже самые просматриваемые записи, в том числе с участием Оксимирона*. Ролики также пропали с каналов RBL, Inde battle, БРП, «Триплет», Siberian Groove и других площадок.

17 декабря Рецидива задержала полиция по уголовному делу, возбужденному из‑за обидных панчлайнов про русских на рэп-батлах. Дело по той же статье также завели против Шерафгана Шарипова. Их выступления возмутили антимигрантские телеграм-каналы, их подписчики стали писать доносы в адрес артистов.

Рецидив принес извинения на видео, которое появилось в телеграм-каналах МВД, и сообщил об угрозах. По данным «Осторожно, новости», в Замоскворецком суде Москвы идет заседание по аресту рэпера, которое началось уже после закрытия суда для посетителей.

* Оксимирон (Мирон Федеров) признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Минюст России
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