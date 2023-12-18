В сети появился тизер нового спецэпизода «Южного парка» про Onlyfans

В сеть слили тизер нового спецэпизода «Южного парка» под названием «After Hours». Он будет посвящен порно и Onlyfans. Официальная дата выхода пока неизвестна.
В новой серии у одного из школьных учителей главных героев появляется аккаунт в Onlyfans со взрослым рейтингом. Это вызывает возмущение у некоторых родителей и невероятный интерес у учеников.
«After Hours» станет шестым спецэпизодом «Южного Парка». Премьера прошлого спешла мультсериала — «Joining the Panderverse» — состоялась на Paramount+ 27 октября. В 2021 году выходили длинные серии «После COVID’а» и «После COVID’а: Возвращение COVID’а», а в 2022-м — две части «Потоковых войн».
В 2021 году создатели «Южного парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер заключили сделку со студией MTV Entertainment, которая продлила сериал до 2027 года, дав ему возможность стать одним из самых продолжительных шоу в истории телевидения.