«Нейросеть» стала словом года по версии «Грамоты.ру»

Следом в топе идут такие слова, как джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). По 20% набрали «промпт»/«промт» и «имба». «Грамота.ру» отмечает, что важным критерием выбора слова года была его широкая употребляемость в русском языке.