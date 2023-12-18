«Нейросеть» стала словом года по версии «Грамоты.ру»

«Нейросеть» стала словом года по версии портала «Грамота.ру». За это слово набрало более 75% голосов, сообщает ТАСС.
«Выбор был сделан на основе сбалансированных критериев — анализа больших данных, частотности запросов, оценки ведущих экспертов: лингвистов, социологов и других специалистов», — говорится в заявлении портала.
Следом в топе идут такие слова, как джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). По 20% набрали «промпт»/«промт» и «имба». «Грамота.ру» отмечает, что важным критерием выбора слова года была его широкая употребляемость в русском языке.
В пресс-службе портала подчеркнули, что слово «нейросеть» будет включено в метасловарь «Грамоты.ру», который объединяет материалы из разных справочников и словарей русского языка. Специально для этого будет составлено его полное словарное описание.
Ранее британский словарь Collins Dictionary признал словом года AI («искусственный интеллект»). Кембриджский словарь отдал свое предпочтение — глаголу «галлюцинировать», словарь Merriam-Webste — прилагательному «аутентичный» (authentic), а Оксфордский словарь — слову «ризз» (rizz).