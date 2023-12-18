Реклама
Новости

«Нейросеть» стала словом года по версии «Грамоты.ру»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:14

«Нейросеть» стала словом года по версии портала «Грамота.ру». За это слово набрало более 75% голосов, сообщает ТАСС.

«Выбор был сделан на основе сбалансированных критериев — анализа больших данных, частотности запросов, оценки ведущих экспертов: лингвистов, социологов и других специалистов», — говорится в заявлении портала.

Следом в топе идут такие слова, как джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). По 20% набрали «промпт»/«промт» и «имба». «Грамота.ру» отмечает, что важным критерием выбора слова года была его широкая употребляемость в русском языке.

В пресс-службе портала подчеркнули, что слово «нейросеть» будет включено в метасловарь «Грамоты.ру», который объединяет материалы из разных справочников и словарей русского языка. Специально для этого будет составлено его полное словарное описание.

Ранее британский словарь Collins Dictionary признал словом года AI («искусственный интеллект»). Кембриджский словарь отдал свое предпочтение — глаголу «галлюцинировать», словарь Merriam-Webste — прилагательному «аутентичный» (authentic), а Оксфордский словарь — слову «ризз» (rizz).

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»