Посмотрите полное видео с ведущей Би-би-си, показавшей в камеру средний палец

Вот что в своем первоначальном извинении еще говорила журналистка: «Я притворялась, что веду обратный отсчет, когда режиссер пальцами отсчитывал для меня время от 10 до 0. Когда мы дошли до 1, я в шутку повернула [свой] палец и не понимала, что это будет заснято на камеру».