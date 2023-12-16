Посмотрите полное видео с ведущей Би-би-си, показавшей в камеру средний палец

В сети появилось полное видео с ведущей Би-би-си Мэриам Мошири, отрывок из которого завирусился на этой неделе.
В нем журналистка ведет отсчет до того момента, когда BBC News снова переключится на студию. Однако она не успевает закончить его вовремя, и в эфир попадает момент со средним пальцем.
«Итак, кто‑то опубликовал полное видео! Это выпустил не Би-би-си и уж точно не я! Но в каком‑то смысле я рада, что оно появилось, поскольку видео показывает, что я действительно немного пошутила со съемочной группой во время обратного отсчета», — написала в своих соцсетях Мошири.
Когда ролик стал популярен в сети, Мошири извинилась, что, возможно, «обидела или расстроила кого‑то» своими действиями. «Я не показывала средний палец зрителям или даже конкретному человеку. Это была глупая шутка, предназначенная для небольшого числа моих друзей», — сказала она.
Вот что в своем первоначальном извинении еще говорила журналистка: «Я притворялась, что веду обратный отсчет, когда режиссер пальцами отсчитывал для меня время от 10 до 0. Когда мы дошли до 1, я в шутку повернула [свой] палец и не понимала, что это будет заснято на камеру».
Мошири проработала на Би-би-си более 20 лет. Она регулярно вела репортажи на каналах BBC World News и BBC News.