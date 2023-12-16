Исследование: кошки играют в «принеси», чтобы манипулировать хозяевами

Кошки, как и собаки, любят поиграть с хозяевами в «принеси», но их мотивации отличаются друг от друга. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.
Собаки в основном сосредоточены на социальной связи с хозяином, а не на предмете. «Мы не уверены, является ли для кошек игра в мяч социальной связью, или они пытаются заставить нас просто бросить предмет для их развлечения, а возможно, и то, и другое», — сказала психолог животных Джемма Фроман.
«Проведенные нами наблюдения <…> показывают, что <…> большинство кошек спонтанно осваивает эту игру в первый год жизни. Особенности поведения животных в ходе этой игры при этом указывают, что именно они управляют игровым процессом и используют его в своих целях», — говорится в исследовании.
Авторы исследования опросили сотни владельцев, чтобы узнать больше об игровом поведении более 1000 кошек. Они спрашивали, какие предметы их питомцы любят приносить. По словам Фроман, список возглавили плюшевые игрушки, игрушки с кошачьей мятой и искусственные мыши. Также питомцы любят играть со скомканной бумагой или фольгой, резинками для волос, ватными дисками и заколками.
Исследовательница сказала, что была удивлена, когда узнала, что почти все респонденты (около 94%) не обучали своих питомцев играть в «принеси». Она подчеркнула, что некоторые владельцы узнали о возможностях своих питомцев просто случайно, например, когда их кошка поймала листок бумаги, который упал мимо мусорного бака.
По словам Фроман, большинство кошек играют так же, как охотятся: преследуют, прыгают, кусают, преследуют и так далее. Некоторые владельцы рассказывали, что их кошки играют с игрушками некоторое время, прежде чем вернуть их обратно. «Таким образом, бросание предмета может имитировать движение быстро движущейся добычи, что побуждает кошку преследовать его и играть с ним», — говорит исследовательница.
Она также добавила, что, по словам большинства хозяев, их кошки сами инициируют игру в «принеси». В такие моменты они проявляют больше энтузиазма, чем если бы игру начал человек.