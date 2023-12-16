Исследование: кошки играют в «принеси», чтобы манипулировать хозяевами

Собаки в основном сосредоточены на социальной связи с хозяином, а не на предмете. «Мы не уверены, является ли для кошек игра в мяч социальной связью, или они пытаются заставить нас просто бросить предмет для их развлечения, а возможно, и то, и другое», — сказала психолог животных Джемма Фроман.