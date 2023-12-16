Открытка из Австралии прибыла в Британию через 42 года после отправки

Открытка из Австралии прибыла в дом на юго-западе Англии спустя 42 года после отправки. Об этом сообщает Би-би-си.
Саманта Уильямс, которая сейчас живет по адресу, указанному в открытке, сказала, что ее происхождение остается «загадкой». «Мы бы очень хотели найти человека, которому она была адресована, и подарить ее ему. Очевидно, они были хорошими друзьями, и она может многое для него значить», — добавила девушка.
Открытка была адресована Стиву Паджетту и содержала рукописное послание от «Джерри». Она была отправлена из Сиднея 27 августа 1981 года и прибыла в дом в Вестгейте в декабре 2023 года.
«Трудно предположить, что могло случиться с этим почтовым отправлением, но вполне вероятно, что оно было возвращено в почтовую систему кем‑то недавно, а не потеряно или застряло где‑то», — сказала представительница Королевской почты.
New York Post подчеркнул, что Королевская почта Британии постоянно подвергается критике за длительные задержки и потерю почты. За последний год она также столкнулась с массовыми забастовками.
Сам Джерри, похоже, тоже имел проблемы с доставкой. В открытке он рассказал своему приятелю Стиву, что «только что прочитал ваше письмо от 8 мая», отправленное тремя месяцами ранее. Еще Джерри сказал в письме, что ему «жаль», что он не может устроить себе «отпуск». Однако, несмотря на это, он «прекрасно проводит время» в Сиднее.
Подобное уже происходило в 2001 году. Тогда открытка шла из Австралии в Шотландию 112 лет. Однако по указанному адресу уже не было дома, там находилась стоматологическая клиника и несколько офисов.