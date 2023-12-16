Открытка из Австралии прибыла в Британию через 42 года после отправки

Сам Джерри, похоже, тоже имел проблемы с доставкой. В открытке он рассказал своему приятелю Стиву, что «только что прочитал ваше письмо от 8 мая», отправленное тремя месяцами ранее. Еще Джерри сказал в письме, что ему «жаль», что он не может устроить себе «отпуск». Однако, несмотря на это, он «прекрасно проводит время» в Сиднее.