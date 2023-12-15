Граймс подарит голос интерактивным игрушкам с искусственным интеллектом

Канадская исполнительница Клэр Баучер, известная под псевдонимом Граймс, озвучит интерактивную игрушку для детей со встроенным искусственным интеллектом. Она будет называться как проект ее мужа Илона Маска — Grok, сообщает The Washington Post.
Grok — первый продукт стартапа из Кремниевой долины под названием Curio, который использует технологию Open AI в линейке игрушек, которые, как утверждает производитель, смогут вести длинный разговор, позволяющий ребенку воспринимать игрушку почти как сверстника или друга. Всего есть три версии — Gabbo, Grem и Grok, они продаются за 99 долларов.
«Любые перемены в технологиях создают новые формы развлечений. Это другой уровень погружения в игру», — рассказал экс-инженер Roblox и президент Curio Сэм Итон. Граймс инвестирует и консультирует производство.
грушки с ИИ изначально создавались для ее троих детей. Она родила от Илона Маска сыновей, которых зовут Экс Эш Эй-Твелв (X) и Техно Механикус (Тау), а также дочь Экзу Дарк Сайдерил (Y). При этом продукция никак не связана с проектами Илона Маска, уверяют в Сurio.
Эксперты говорят, что в ближайшие годы ожидается бум на игрушки с ИИ. По их прогнозам, к 2030 году рынок таких игрушек может достичь 35,11 млрд долларов.
В мае Граймс выпустила сервис, в котором можно с помощью ИИ создавать треки с ее голосом. Артисты могут выпускать результаты на коммерческой основе в обмен на половину гонорара.