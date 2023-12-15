Граймс подарит голос интерактивным игрушкам с искусственным интеллектом

Grok — первый продукт стартапа из Кремниевой долины под названием Curio, который использует технологию Open AI в линейке игрушек, которые, как утверждает производитель, смогут вести длинный разговор, позволяющий ребенку воспринимать игрушку почти как сверстника или друга. Всего есть три версии — Gabbo, Grem и Grok, они продаются за 99 долларов.