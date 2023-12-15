Больше половины россиян не одобряют помилование уголовников за участие в СВО

Позиция опрошенных несильно различается в зависимости от их достатка, но доля «против» увеличивается вместе с зарплатой. Около половины россиян с низким, средним и высоким доходом выступают против помилований, а треть — за. Среди тех, кто получает больше 120 тыс. рублей в месяц, процент «против» выше всего (60%), а доля «за» — ниже всего (27%).