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Больше половины россиян не одобряют помилование уголовников за участие в СВО

Максим Саблин
Сегодня в 20:35

55% россиян высказались против помилования за участие в специальной военной операции на территории Украины для заключенных, совершивших тяжкие преступления, следует из исследования Russian Field.

В начале декабря социологи провели всероссийский телефонный опрос, в нем приняли участие 1600 человек.

Практику освобождения заключенных поддержали лишь 32% опрошенных. Чаще всего за этот вариант высказывались мужчины — 39%, еще 48% оказались против. Большинство женщин (60%) относятся к таким помилованиям негативно, а за — лишь 27%.

Среди поколения 60 и старше наблюдается паритет: там 43% поддерживают освобождение уголовников, а 42% нет. Младшие респонденты чаще высказывались негативно: 52% среди россиян 45–59 лет, 62% в возрасте 30–44 лет и 69% среди молодых людей не хотели бы выхода заключенных из тюрем за участие в СВО.

Позиция опрошенных несильно различается в зависимости от их достатка, но доля «против» увеличивается вместе с зарплатой. Около половины россиян с низким, средним и высоким доходом выступают против помилований, а треть — за. Среди тех, кто получает больше 120 тыс. рублей в месяц, процент «против» выше всего (60%), а доля «за» — ниже всего (27%).

Наконец, граждане без высшего образования наиболее склонны поддерживать освобождение зэков (37% за и 50% против) в отличие от образованных россиян (29% за и 59% против).

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