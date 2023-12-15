В Шотландии мужчина получил дыру в горле, пытаясь остановить чихание

В Шотландии мужчина в возрасте чуть более 30 лет получил серьезную травму — дыру в трахее — при попытке остановить чихание. Об этом написал Би-би-си.
Молодого человека доставили в больницу города Данди с сильной болью в горле. Врачи обнаружили у мужчины разрыв трахеи диаметром в 2 мм. Он получил его, поскольку зажал нос и рот, чтобы подавить чихание.
По словам медиков университета Данди, давление в верхних дыхательных путях при таких действиях может увеличиться в 20 раз. Это чревато такими травмами как разрыв барабанных перепонок, аневризма и даже сломанные ребра.
Пострадавшему пациенту не понадобилась хирургическая помощь. Однако его оставили в больнице для наблюдения, а позднее выписали, прописав обезболивающее и лекарства от сезонной аллергии.
Мужчине порекомендовали избегать интенсивных физических нагрузок в течение двух недель, а также настоятельно посоветовали больше не препятствовать чиханию, зажимая одновременно нос и рот.
Травма шотландца зажила спустя пять недель, а специалисты опубликовали исследование в медицинском журнале BMJ Case Reports, в котором описали инцидент. В нем они отметили, что чихание — естественный защитный механизм организма для удаления раздражителей из носовых проходов.
Автор доклада Рашад Мисировс добавил, что посоветовал бы людям использовать более безопасную технику для того, чтобы справиться с чихом — надавливать на верхнюю губу под носом, не перекрывая носовые проходы. «У меня это работает», — отметил доктор.
Внезапный разрыв горла, известный в медицине как «спонтанная перфорация трахеи», случается редко, но может быть потенциально опасным для жизни. Известно лишь о нескольких случаях таких травм. В частности, в 2018 году мужчина в Лестере пострадал, также пытаясь сдержать чихание.