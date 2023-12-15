В Шотландии мужчина получил дыру в горле, пытаясь остановить чихание

Внезапный разрыв горла, известный в медицине как «спонтанная перфорация трахеи», случается редко, но может быть потенциально опасным для жизни. Известно лишь о нескольких случаях таких травм. В частности, в 2018 году мужчина в Лестере пострадал, также пытаясь сдержать чихание.