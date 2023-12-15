Удмуртские зоозащитники вывезли из Бурятии собак, которых должны были усыпить

Удмуртские зоозащитники вывезли из пунктов временного содержания Бурятии десять собак, которым грозила эвтаназия. Им ищут новых хозяев, сообщает паблик «Злой ижевчанин».
Животные из Улан-Удэ приехали в Ижевск на поезде. Сначала защитники животных решили взять четверых собак, но затем их число увеличилось до десяти, двоих из них уже забрали в Глазов. Они сказали, что «это было непросто».
17 ноября Народный хурал Бурятии принял закон, который позволяет убивать бездомных животных, если им за месяц не нашли хозяев. В пояснительной записке эвтаназия называется «более гуманным методом обращения с безнадзорными животными», чем оставление их на улице. В Удмуртии такого закона нет.
В конце июля Владимир Путин подписал закон, который позволяет субъектам РФ самим определять порядок обращения с бездомными животными. Теперь если местные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они смогут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.