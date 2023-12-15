В России мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от армии

«При подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. Исходя из этого, Центральный суд Челябинска принял решение о прекращении в их отношении российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД региона.