В России мигрантов впервые лишили гражданства за уклонение от армии

В Челябинске суд впервые в России решил лишить гражданства России мигрантов за уклонение от армии, обратил внимание «Коммерсант».
«При подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. Исходя из этого, Центральный суд Челябинска принял решение о прекращении в их отношении российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД региона.
Уточняется, что на скамье подсудимых находились братья 21 и 24 лет, ранее бывшие «гражданами ближнего зарубежья». Российские паспорта у них отобрали в результате операции «Нелегальный мигрант».
ГУ МВД по Челябинской области первым в России приняло решение о лишении гражданства из‑за неявки на постановку на воинский учет, подчеркнула начальник отдела управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Елена Довбенко в разговоре с «Интерфаксом». По ее словам, мужчины должны добровольно покинуть территорию страны, или они будут депортированы принудительно.
13 декабря в Москве впервые россиян лишили приобретенного гражданства за уголовное преступление. Паспорта были изъяты у граждан, которых привлекли к ответственности по части 2 статьи 228 УК РФ.
12 декабря в Екатеринбурге полицейские массово задерживали мигрантов в торговом центре «Гринвич» для постановки на военный учет. Аналогичные мероприятия проводятся по всей стране. В конце ноября и начале декабря полицейские пришли на два склада Wildberries в поиске тех, кто не встал на воинский учет.