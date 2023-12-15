Twitch вернул запрет на рисунки с наготой. Всего два дня их разрешили

Twitch изменил правила в отношении сексуального контента и запретил нарисованные, анимированные и скульптурные обнаженные груди, гениталии и ягодицы. Всего два дня назад это было разрешено.
Президент Twitch Дэн Клэнси рассказал об «обеспокоенности комьюнити», возникшем после обновления правил. «Мы разделяем эти опасения. Поразмыслив, мы решили, что с этим изменением зашли слишком далеко. Цифровые изображения наготы — это уникальная проблема: искусственный интеллект можно использовать для создания реалистичных изображений, и может быть трудно отличить цифровое искусство от фотографии», — рассказал он.
Запрет на изображения с наготой не распространяется на игры, то есть сцены с наготой и сексом можно показывать в трансляциях.
13 декабря Twitch разрешил эротические танцы с раздеванием или демонстративными жестами (например, стриптиз), но обнажаться по-прежнему запрещено, также разрешены боди-арт и надписи на груди и ягодицах. Это, в отличие от рисунков с наготой, все еще допускается на платформе.