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Twitch вернул запрет на рисунки с наготой. Всего два дня их разрешили

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:53

Twitch изменил правила в отношении сексуального контента и запретил нарисованные, анимированные и скульптурные обнаженные груди, гениталии и ягодицы. Всего два дня назад это было разрешено.

Президент Twitch Дэн Клэнси рассказал об «обеспокоенности комьюнити», возникшем после обновления правил. «Мы разделяем эти опасения. Поразмыслив, мы решили, что с этим изменением зашли слишком далеко. Цифровые изображения наготы — это уникальная проблема: искусственный интеллект можно использовать для создания реалистичных изображений, и может быть трудно отличить цифровое искусство от фотографии», — рассказал он.

Запрет на изображения с наготой не распространяется на игры, то есть сцены с наготой и сексом можно показывать в трансляциях.

13 декабря Twitch разрешил эротические танцы с раздеванием или демонстративными жестами (например, стриптиз), но обнажаться по-прежнему запрещено, также разрешены боди-арт и надписи на груди и ягодицах. Это, в отличие от рисунков с наготой, все еще допускается на платформе.

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