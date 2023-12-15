Twitch вернул запрет на рисунки с наготой. Всего два дня их разрешили

Президент Twitch Дэн Клэнси рассказал об «обеспокоенности комьюнити», возникшем после обновления правил. «Мы разделяем эти опасения. Поразмыслив, мы решили, что с этим изменением зашли слишком далеко. Цифровые изображения наготы — это уникальная проблема: искусственный интеллект можно использовать для создания реалистичных изображений, и может быть трудно отличить цифровое искусство от фотографии», — рассказал он.