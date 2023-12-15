«Дитя тьмы-3» находится в разработке

Оригинальный хоррор вышел еще в 2009 году и был посвящен Лине Кламмер, беглой психопатке также больной гипопитуитаризмом. Из‑за врожденного недуга она выглядит как маленькая девочка, хотя на самом деле является взрослой женщиной. Это обстоятельство помогло ей втереться в доверие к семейной паре под видом 9-летней сироты. Сюжет фильма основан на реальной истории 33-летней чешки Барборы Шкрловой, которая выдавала себя за ребенка.