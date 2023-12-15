«Дитя тьмы-3» находится в разработке

Режиссер «Дитя тьмы: Первая жертва» Уилльям Брент Белл рассказал журналистам The Hollywood Reporter, что готовит третью картину серии.
По словам кинематографиста, разработка нового фильма ведется уже некоторое время, а создатели приготовили зрителям несколько сюрпризов.
«Сейчас мы разрабатываем третий фильм. Правила франшизы открыты настолько, что все возможно. И зная, на каком этапе мы находимся, я в восхищении от того, какие повороты ожидают зрителей», — сказал Белл.
Оригинальный хоррор вышел еще в 2009 году и был посвящен Лине Кламмер, беглой психопатке также больной гипопитуитаризмом. Из‑за врожденного недуга она выглядит как маленькая девочка, хотя на самом деле является взрослой женщиной. Это обстоятельство помогло ей втереться в доверие к семейной паре под видом 9-летней сироты. Сюжет фильма основан на реальной истории 33-летней чешки Барборы Шкрловой, которая выдавала себя за ребенка.
«Дитя тьмы: Первая жертва» вышел в кинотеатрах и на стриминге в 2022 году и оказался приквелом. В нем зрители наблюдали за побегом Кламмер из эстонского приюта для душевнобольных, ее попаданием в Штаты и трагедией приютившей девушку семьи. При бюджете в 10 млн долларов лента собрала по миру больше 40 и получила одобрительные отзывы критиков.