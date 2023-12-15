Во Франции нашелся британский мальчик, пропавший без вести шесть лет назад

Тетя Алекса Морин Бэтти рассказала, что племянник вернется в Великобританию в конце декабря. «Я не знаю, где его мать или дедушка, и они пока не давят на Алекса. Алекс там не получил никакого образования, поэтому мы не знаем, каким он будет, когда вернется домой. <…> Алексу пришлось нелегко. Это бардак. Мне сказали, что Алекс сбежал, потому что не хочет вести такой образ жизни», — рассказала она.