Во Франции нашелся британский мальчик, пропавший без вести шесть лет назад

Во Франции обнаружили 17-летнего подростка, которого идентифицировали как Алекса Бэтти, пропавшего без вести уроженца Великобритании. Как предполагается, он был похищен матерью и дедушкой в 11-летнем возрасте.
The Guardian пишет, Алекс из Олдема находился под опекой своей бабушки Сьюзен Каруаны, когда отправился в Испанию вместе с матерью Мелани и дедушкой Дэвидом в конце сентября 2017 года. 8 октября они должны были вернуться, но этого не случилось. Было начато расследование, но, несмотря на масштабные поиски и помощь со стороны испанских властей, Алекс так и не нашелся.
После исчезновения мальчика бабушка Сьюзен предполагала, что ее бывший партнер и дочь сбежали с Алексом, потому что хотели для него «другого образа жизни». Спустя шесть лет он обнаружился на юге Франции, неподалеку от Тулузы.
Алекс поймал автомобиль службы доставки и попросил у водителя разрешения воспользовался телефоном. Он написал своей бабушке в соцсетях «Я люблю тебя, я хочу вернуться домой». Спустя время подросток созвонился со своей бабушкой по видеосвязи, она узнала внука.
Тетя Алекса Морин Бэтти рассказала, что племянник вернется в Великобританию в конце декабря. «Я не знаю, где его мать или дедушка, и они пока не давят на Алекса. Алекс там не получил никакого образования, поэтому мы не знаем, каким он будет, когда вернется домой. <…> Алексу пришлось нелегко. Это бардак. Мне сказали, что Алекс сбежал, потому что не хочет вести такой образ жизни», — рассказала она.