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Naughty Dog отказалась от онлайновой The Last of Us

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:24

Naughty Dog решила прекратить разработку мультиплеерной The Last of Us. Об этом говорится на сайте студии.

Как оказалось, перед переходом к полноценному производству тайтла Naughty Dog осознала масштабы и количество необходимых ресурсов для поддержки проекта.

«Чтобы выпустить и поддерживать The Last of Us online, нам пришлось бы направить все ресурсы студии на поддержку контента после запуска в течение многих лет, что серьезно повлияло бы на разработку будущих однопользовательских игр», — говорится в обращении.

В своем заявлении Naughty Dog не сказала, что закрыла проект The Last of Us online навсегда. Но из него стало понятно, что в ближайшее время его разработкой заниматься не будут.

Студия заявила, что сейчас занимается не одной «амбициозной и совершенно новой» однопользовательской игрой. Остальных подробностей пока нет.

Слухи о том, что Naughty Dog приостановила разработку мультиплеерной The Last of Us появились еще в начале октября. Тогда издание Kotaku писало, что проект «фактически заморожен».

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