Жители Тулы сняли очень упрямого детсадовца: ребенок качался на качелях, которые замело снегом. Виральный ролик опубликовало агентство «Тульские новости».
Сообщается, что ребенка снял житель многоквартирного дома. На видео ребенок пытается раскачать качели, сидя в сугробе посреди детской площадки, занесенной снегом. Взрослых в кадре не видно.
Как и весь город, площадку засыпал снег, который пришел вместе с атмосферным циклоном «Ваня». Циклон обрушился не только на Тульскую область, но и на всю центральную часть России.
В Туле массы снега и сильная метель стали причиной огромных пробок и нарушения работы городского транспорта, пишут «Тульские новости». Цены эконом-тарифа такси возросли до тысячи рублей за десятиминутную поездку. Под весом снега обрушились крыши в двух многоквартирных домах, а на трассе М4 «Дон» случилась массовая авария с участием 18 машин и собрался десятикилометровый затор.