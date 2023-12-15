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Госдума разрешила врачам скорой помогать пациентам без их согласия

Александр Голиков
Сегодня в 16:07

Врачи скорой помощи теперь смогут оказывать помощь пациентам без их согласия. Закон об информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство был принят во втором и третьем чтениях, сообщил ТАСС.

Работники выездной бригады скорой помощи смогут осуществлять медицинскую помощь без дачи пациентом информированного добровольного согласия в случаях, когда присутствует угроза для их жизни.

В случаях с несовершеннолетними пациентами новый закон при тех же обстоятельствах делает необязательным согласие родителей.

До сегодняшнего дня решение о медицинском вмешательстве без согласия человека в случае его неспособности выразить свою волю принималось консилиумом врачей. Собрать такой консилиум в экстренной ситуации вне медицинского учреждения невозможно, заявили авторы нововведения.

По их мнению, инициатива «ускорит получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи и позволит обеспечить правовую защищенность медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи».

Изменения внесут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ внесли на рассмотрение Думы еще в 2019 году, в первом чтению поправку приняли в сентябре 2020-го.

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