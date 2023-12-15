Госдума разрешила врачам скорой помогать пациентам без их согласия

Врачи скорой помощи теперь смогут оказывать помощь пациентам без их согласия. Закон об информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство был принят во втором и третьем чтениях, сообщил ТАСС.
Работники выездной бригады скорой помощи смогут осуществлять медицинскую помощь без дачи пациентом информированного добровольного согласия в случаях, когда присутствует угроза для их жизни.
В случаях с несовершеннолетними пациентами новый закон при тех же обстоятельствах делает необязательным согласие родителей.
До сегодняшнего дня решение о медицинском вмешательстве без согласия человека в случае его неспособности выразить свою волю принималось консилиумом врачей. Собрать такой консилиум в экстренной ситуации вне медицинского учреждения невозможно, заявили авторы нововведения.
По их мнению, инициатива «ускорит получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи и позволит обеспечить правовую защищенность медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи».
Изменения внесут в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ внесли на рассмотрение Думы еще в 2019 году, в первом чтению поправку приняли в сентябре 2020-го.