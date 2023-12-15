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На «Авито» продают вещи, которые были популярны во времена событий сериала «Слово пацана»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

Пользователи сервиса «Авито» публикуют объявления о продаже вещей, похожих на те, что носят герои сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Некоторые стоят по несколько тысяч, стоимость других доходит до миллионов.

Если вбить в поиск «Авито» словосочетание «слово пацана», то можно посмотреть десятки объявлений о продаже винтажных курток, головных уборов, шарфов и кофт. В галерею с картинками авторы объявлений вставляют кадры с персонажами сериала — Маратом, Пальто, Турбо и другими.

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Немало объявлений, стоимость которых начинается от 1 млн рублей. «Свитер из 90-x, производитель — Турция, в отличном состоянии, носил еще мой папа во времена, как в „Слове пацана“. Продаю совсем недорого — 4 млн. Окунитесь в этом свитере в прошлое, почувствуйте себя героем и в вашей жизни все изменится!!!» — говорится в одном из объявлений.

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Продавцы утверждают, что одежда была изготовлена в 80-х и 90-х годах в Турции, Индии и других странах.

На днях в РФ кончился печатный тираж книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» о «казанском феномене», которому посвящен сериал Жоры Крыжовникова. Изначально в магазинах и на маркетплейсах находились порядка 2 тыс. экземпляров произведения журналиста и писателя Роберта Гараева, в планах выпустить еще 16 тыс. копий.

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Жора Крыжовников
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