На «Авито» продают вещи, которые были популярны во времена событий сериала «Слово пацана»

Немало объявлений, стоимость которых начинается от 1 млн рублей. «Свитер из 90-x, производитель — Турция, в отличном состоянии, носил еще мой папа во времена, как в „Слове пацана“. Продаю совсем недорого — 4 млн. Окунитесь в этом свитере в прошлое, почувствуйте себя героем и в вашей жизни все изменится!!!» — говорится в одном из объявлений.