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В Закарпатье депутат сельсовета взорвал гранаты на заседании. Более 20 человек пострадали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

В Закарпатской области Украины депутат взорвал гранаты во время заседания. Он погиб, 26 присутствовавших в помещении пострадали, сообщила местная полиция.

Судя по видео, депутат зашел в помещение, где проводилось заседание, участники встречи активно спорили. Постояв несколько секунд, он сказал: «А можно я?» — показал две гранаты и бросил на пол, а затем еще одну. Они взорвались друг за другом.

РБК со ссылкой на местные СМИ пишет, что подрыв устроил депутат Сергей Батрин от президентской партии «Слуга народа», работавший в комиссии сельсовета по законности и правопорядку. Мотивы его поступка неизвестны.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а нападавшего пытаются реанимировать врачи. На месте происшествия работают полиция, взрывотехники и криминалисты.

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