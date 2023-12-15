Отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии Брянска, выпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения Дмитрию Афанаскину, сообщает ТАСС. Отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, выпустили из СИЗО, теперь ему лишь запрещены определенные действия, в том числе общение с другими фигурантами дела и пользование интернетом. Мужчину обвиняют в доведении дочери до суицида, а также небрежном хранении оружия.
Кроме этого, суд отпустил под домашний арест охранницу Галину Черткову, дежурившую в школе в день трагедии.
По информации Mash, прокуратура обнаружила процессуальное нарушение в решении об аресте мужчины. Его суть не уточняется, однако телеграм-канал предполагает, что это связано с дневником девочки, который стал основанием для дела о доведении Алины Афанаскиной до самоубийства. Хотя следствие представляло записи девочки на прошлом заседании, судья не включил их в постановление об аресте.
Обвинение в доведении до суицида было предъявлено Афанаскину 9 декабря. В дневниках девочка якобы рассказывала о физическом и психологическом насилии со стороны папы, жаловалась на угрозы, унижение достоинства и жестокое обращение. Сам мужчина уверен, что дневник либо не принадлежал девочке, либо она написала его под посторонним влиянием.
7 декабря его дочь принесла в школу дробовик мужчины и застрелила из него одноклассницу, ранила нескольких сверстников, а потом застрелилась.