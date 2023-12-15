Отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии Брянска, выпустили из СИЗО

По информации Mash, прокуратура обнаружила процессуальное нарушение в решении об аресте мужчины. Его суть не уточняется, однако телеграм-канал предполагает, что это связано с дневником девочки, который стал основанием для дела о доведении Алины Афанаскиной до самоубийства. Хотя следствие представляло записи девочки на прошлом заседании, судья не включил их в постановление об аресте.