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Стала известна причина смерти Андре Брауэра

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:52

Причиной смерти Андре Брауэра стал рак легких. Об этом сообщает New York Times со ссылкой Дженнифер Аллен.

По ее словам, рак легких был диагностирован у актера всего несколько месяцев назад. О своем диагнозе он никогда публично не говорил. В 2014 году Брауэр рассказывал New York Times Magazine, что «бросил употреблять алкоголь и курить много лет назад».

О смерти актера стало известно 13 декабря. Тогда причиной была названа непродолжительная болезнь. В сети коллеги Брауэра по съемочным площадкам выразили соболезнования близким и попрощались с ним.

Актер был известен в первую очередь благодаря роли капитана полиции Реймонда Холта в комедийном сериале «Бруклин 9-9», выходившего с 2013 по 2021 год. Стоический и серьезный характер его персонажа вкупе с глубокой человечностью сделали Холта любимцем среди поклонников шоу.

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