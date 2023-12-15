Стала известна причина смерти Андре Брауэра

Причиной смерти Андре Брауэра стал рак легких. Об этом сообщает New York Times со ссылкой Дженнифер Аллен.
По ее словам, рак легких был диагностирован у актера всего несколько месяцев назад. О своем диагнозе он никогда публично не говорил. В 2014 году Брауэр рассказывал New York Times Magazine, что «бросил употреблять алкоголь и курить много лет назад».
О смерти актера стало известно 13 декабря. Тогда причиной была названа непродолжительная болезнь. В сети коллеги Брауэра по съемочным площадкам выразили соболезнования близким и попрощались с ним.
Актер был известен в первую очередь благодаря роли капитана полиции Реймонда Холта в комедийном сериале «Бруклин 9-9», выходившего с 2013 по 2021 год. Стоический и серьезный характер его персонажа вкупе с глубокой человечностью сделали Холта любимцем среди поклонников шоу.