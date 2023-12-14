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Джейкоб Элорди угрожает известному дрессировщику обезьян в трейлере «Кривой дороги»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:55

На ютуб-канале Vertical опубликовали трейлер фильма «Кривая дорога» («He Went That Way»), снятого режиссером Джеффри Дарлингом. Главные роли в картине исполнили Закари Куинто и Джейкоб Элорди.

Лента выйдет на экраны 5 января. Она расскажет о встрече знаменитого дрессировщика животных по имени Джим с молодым, но хитроумным серийным убийцей Бобби. Последнего в фильме сыграл Элорди.

По сюжету герой Куинто отправляется вместе с дрессированной обезьяной Спанки через США. На дороге он подбирает попутчика, который оказывается опасным преступником.

Бобби нападает на Джима, но дрессировщик решает договориться с маньяком. Он предлагает довезти его туда, куда тот захочет, с условием, что позже Бобби отпустит Джима вместе со Спанки.

Так Джим оказывается втянут в серию криминальных ситуаций. Но удастся ли ему остаться в живых, неизвестно.

Впервые «Кривая дорога» была показана зрителям кинофестиваля «Трайбека» в начале 2023 года. Фильм, который стал последним в карьере Джеффри Дарлинга, получил смешанные оценки критиков.

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