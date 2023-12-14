Создатели сериала «Слово пацана» запустили соцпроект для помощи подросткам и их родителям

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запустили социально-просветительский проект «Пацаны меняются». Он должен помочь подросткам и их родителям справиться с трудностями переходного возраста, рассказала «Фонтанка».
Специальный портал будет рассказывать детям, к каким последствиям могут привести их необдуманные поступки. Также он подскажет родителям, как вести себя в различных ситуациях, связанных с подростками.
Материалы для сайта подготовили специалисты. Они разобрали примеры поведения подростков на примере сцен из сериала. Авторы надеются, что их работа поможет «облегчить коммуникацию в семьях в непростой период».
На портале можно найти телефоны горячих линий, работающих с детьми и их семьями, советы психологов, а также статьи о юридической ответственности за те или иные проступки, в которые могут быть вовлечены подростки.
Проект «Пацаны меняются» разработали при участии Национальной Медиа Группы, «НМГ Студии» и видеосервиса Wink. В его создании участвовали директор Московской школы практической психологии Гуля Базарова и сотрудники центра «Квартет».
«Любой пацан и хулиган — это прежде всего сын, внук, племянник. „Слово пацана. Кровь на асфальте“ показывает, что происходит, если „упустить“ ребенка. <…> Конечно, в особо сложных случаях важно привлекать специалистов, и в нашем социальном проекте описаны первые шаги: что нужно делать, чтобы спасти близкого человека», — рассказал гендиректор Wink Антон Володькин.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова вышел на стриминговых платформах 9 ноября и быстро обрел популярность. Он рассказал о подростках, живущих в конце 80-х годов.