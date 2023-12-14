«Хата, дача и сберкнижка»: на руке советника президента Аргентины заметили татуировки на русском

«Еще одной особенностью Капуто является то, что его тело покрыто татуировками на русском языке, которые он взял из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь (в буквальном смысле)», — написал автор материала. На одной из фотографий видно, что на предплечье Капуто написано «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».