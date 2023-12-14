«Хата, дача и сберкнижка»: на руке советника президента Аргентины заметили татуировки на русском

На руке советника президента Аргентины Сантьяго Капуто заметили татуировки на русском языке. Краткую биографию политика опубликовал портал Noticias, который и обратил внимание на это.
«Еще одной особенностью Капуто является то, что его тело покрыто татуировками на русском языке, которые он взял из книги, подаренной ему другом, и которые стали отметками этого периода на всю его жизнь (в буквальном смысле)», — написал автор материала. На одной из фотографий видно, что на предплечье Капуто написано «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж».
По данным портала, книга, из которой взята эта фраза, называлась «Российская криминальная энциклопедия татуировок» («Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia»). Ее автор — надзиратель следственного изолятора «Кресты» Данциг Балдаев, в ней задокументировано более 3000 наколок, отражающих жизнь и традиции российских заключенных. Книга, никогда не издававшаяся в России, была опубликована в 2004 году на английском языке.
В прошлом году канадский пользователь Reddit купил в винтажном благотворительном магазине «Черный рынок» в Торонто футболку с надписью «Мочи сук, стукачей, крысятников! МИР», которая тоже упоминается в книге Балдаева. Он попросил россиян расшифровать ее.