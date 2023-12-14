Сыграйте в игру «Хунбао», где победить нельзя, но можно помочь нуждающимся

В ходе игры можно оставить свое пожертвование фонду и помочь детям с двигательными нарушениями со всей страны, а «Игре» — продолжить работу. После прохождения виртуального забега каждый участник получит красный конверт — хунбао с пожеланиями на новый, 2024 год. «Хунбао» в переводе с китайского — «красный конверт», который по традиции дарят с деньгами и пожеланиями благополучия на большие значимые праздники.