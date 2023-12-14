Сыграйте в игру «Хунбао», где победить нельзя, но можно помочь нуждающимся

Благотворительный фонд «Игра» для детей с двигательными нарушениями запустил «Хунбао для игры» в преддверии Нового года. Это интерактивная игра, в которой участник заведомо проиграет, но поможет победить тем, кто в нем нуждается.
В основе «Хунбао для игры» лежит древняя китайская легенда о Драконе, который должен был победить в гонке зверей за первенство годов по китайскому календарю, но пришел к финишу последним. В проекте от фонда «Игра» благородный герой тоже придет последним, выбрав помощь другим.
Дракону предстоит сойти с дистанции, чтобы передать врачу-Быку тайну настоящей терапии двигательных нарушений, принести радость и спокойствие в семью Енотов, а маленькому бегуну Зайцу подарить самостоятельность и скорость несмотря на травму. Играть — здесь.
В ходе игры можно оставить свое пожертвование фонду и помочь детям с двигательными нарушениями со всей страны, а «Игре» — продолжить работу. После прохождения виртуального забега каждый участник получит красный конверт — хунбао с пожеланиями на новый, 2024 год. «Хунбао» в переводе с китайского — «красный конверт», который по традиции дарят с деньгами и пожеланиями благополучия на большие значимые праздники.