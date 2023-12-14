OpenAI заплатит изданиям Business Insider и Politico за генерацию ответов по их статьям

Издатель Business Insider и Politico начал сотрудничать с OpenAI. Создатель ChatGPT впервые заплатит германской медиагруппе за использование статей двух изданий при генерации ответов.
В ответы чат-бота будут включены материалы изданий, в том числе платные, и таблоида Bild, сообщили в Axel Springer. ChatGPT оставит ссылки на полные статьи для «прозрачности и дополнительной информации». Сделка подписана на нескольких лет вперед, она не наделяет ни одного из участников эксклюзивными правами, предоставляя им право подписывать новые соглашения.
Другие медиакомпании пошли по противоположному пути, защитив свой контент от ИИ. CNN, New York Times, Disney (им владеет ABC), Bloomberg и The Guardian запретили ChatGPT использование их текстов для обучения чат-бота.
Предыдущие версии ChatGPT могли генерировать ответы на основе набора данных, который включал информацию только за 2021 год и ранее. В последние месяцы OpenAI предприняла шаги для расширения возможностей чат-бота и внедрения более актуальной информации. Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп заявил, что сотрудничество с Axel Springer «поможет предоставить людям новые способы доступа к качественному новостному контенту в режиме реального времени».