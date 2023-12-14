OpenAI заплатит изданиям Business Insider и Politico за генерацию ответов по их статьям

В ответы чат-бота будут включены материалы изданий, в том числе платные, и таблоида Bild, сообщили в Axel Springer. ChatGPT оставит ссылки на полные статьи для «прозрачности и дополнительной информации». Сделка подписана на нескольких лет вперед, она не наделяет ни одного из участников эксклюзивными правами, предоставляя им право подписывать новые соглашения.