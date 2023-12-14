В США мошенники воруют деньги и данные через QR-коды. Американцев попросили быть осторожнее

Федеральная торговая комиссия США (FTC) посоветовала американцам быть осторожнее с QR-кодами на объявлениях и в электронных письмах. Мошенники с помощью них ведут на фишинговые сайты и крадут данные и деньги.
The New York Times со ссылкой на компанию по кибербезопасности Trellix сообщила о более «60 000 атак с использованием QR-кода» только в третьем квартале 2023 года. В начале прошлого года полиция нескольких городов Техаса рассказывала о мошеннических QR-кодах, которые клеили поверх оригинальных, предназначенных для оплаты парковочных мест.
FTC рекомендовала игнорировать неожиданные электронные письма или сообщения, которые в том числе выглядят как срочные, а также проверять URL-адрес, на который ведет QR-код, и переходить на нужный сайт напрямую. Ведомство напомнило, что скачивать приложения для считывания QR-кодов не нужно — встроенные в смартфоны Android и iOS камеры способны делать это без них.