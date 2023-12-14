В США мошенники воруют деньги и данные через QR-коды. Американцев попросили быть осторожнее

FTC рекомендовала игнорировать неожиданные электронные письма или сообщения, которые в том числе выглядят как срочные, а также проверять URL-адрес, на который ведет QR-код, и переходить на нужный сайт напрямую. Ведомство напомнило, что скачивать приложения для считывания QR-кодов не нужно — встроенные в смартфоны Android и iOS камеры способны делать это без них.