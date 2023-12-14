Фотограф ждал 4 года, чтобы сделать идеальный снимок Солнца, проходящего через известняковую арку

Профессиональному фотографу Джеку Лоджу потребовалось четыре года, чтобы запечатлеть солнечные лучи, проходящие через скальные ворота Дердл-Дор на побережье Англии. Об этом сообщает Peta Pixel.
Солнце оказывается за скальной аркой, расположенной недалеко от Дорсета, лишь две-три недели в году. Причем поймать кадр, как Солнце проходит через нее, возможно лишь в течение пяти минут во время восхода.
Чтобы успеть туда вовремя и подготовить необходимое снаряжение, Лоджу приходилось вставать в 5.00. Фотограф несколько лет хотел запечатлеть солнечные лучи в арке, но не позволяли природные условия или не хватало времени.
В этот раз все сошлось — и Лоджу удалось сделать ряд потрясающих снимков. Фотограф отмечает, что его фаворитом стала фотография мягкого рассеянного света, проходящего через арку. Он считает, что сделать такой снимок сложнее, чем со звездой лучей.