Реклама
Новости

Hulu отказалось от шоу Шона Комбса после обвинений в сексуализированном насилии

Александр Голиков
Сегодня в 10:32

Стриминговый сервис Hulu отказался от реалити-шоу с участием Шона Комбса после многочисленных обвинений в сексуализированном насилии в адрес рэпера. Об этом сообщило издание Deadline.

Проект был на ранней стадии продакшна, но студия решила закрыть его после нескольких исков против артиста, о последнем из которых стало известно в начале декабря. Тогда Комбса обвинили в участии в групповом изнасиловании несовершеннолетней.

До этого в сексуализированном насилии продюсера обвинили еще три женщины, в том числе его бывшая девушка R’n’B-певица Кассандра Вентура — она заявила о неоднократном насилии со стороны рэпера на протяжении 10 лет. В итоге Вентура отозвала иск спустя день после подачи заявления.

«Диди» отверг обвинения и заявил, что их выдвигают «люди, стремящиеся к быстрой выгоде». «Я не совершал ужасных поступков, о которых они говорят. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду», — сказал он.

В начале декабря 50 Сent заявил о планах выпустить документальный фильм об обвинениях в адрес коллеги. Рэпер поделился отрывком из фильма. В кадре бывший артист лейбла Bad Boy Records Марк Карри рассказал, что на каждой вечеринке «Диди» подмешивал что‑то в бутылки с шампанским, которое пили приглашенные девушки, чтобы они становились более податливыми.

расскажите друзьям
люди
Шон КомбсМарк Карри
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»