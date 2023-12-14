Hulu отказалось от шоу Шона Комбса после обвинений в сексуализированном насилии

Стриминговый сервис Hulu отказался от реалити-шоу с участием Шона Комбса после многочисленных обвинений в сексуализированном насилии в адрес рэпера. Об этом сообщило издание Deadline.
Проект был на ранней стадии продакшна, но студия решила закрыть его после нескольких исков против артиста, о последнем из которых стало известно в начале декабря. Тогда Комбса обвинили в участии в групповом изнасиловании несовершеннолетней.
«Диди» отверг обвинения и заявил, что их выдвигают «люди, стремящиеся к быстрой выгоде». «Я не совершал ужасных поступков, о которых они говорят. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду», — сказал он.
В начале декабря 50 Сent заявил о планах выпустить документальный фильм об обвинениях в адрес коллеги. Рэпер поделился отрывком из фильма. В кадре бывший артист лейбла Bad Boy Records Марк Карри рассказал, что на каждой вечеринке «Диди» подмешивал что‑то в бутылки с шампанским, которое пили приглашенные девушки, чтобы они становились более податливыми.