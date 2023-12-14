Гоша Рубчинский стал главой дизайна Yeezy

В 2022 году компания adidas, долгое время работавшая над брендом Yeezy вместе с рэпером, разорвала с ним контракт из‑за антисемитских высказываний и появления артиста в футболке «White Lives Matter» на Неделе моды в Париже. Позже директор по маркетингу adidas рассказывал, что Уэст однажды предложил ему целовать портрет Гитлера каждый день.