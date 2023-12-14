Гоша Рубчинский стал главой дизайна Yeezy

Гоша Рубчинский стал главой дизайна бренда одежды и обуви Yeezy, принадлежащего Канье Уэсту. Сообщение об этом появилось в соцсетях компании.
«Сегодня Yeezy приветствует своего нового руководителя отдела дизайна Гошу Рубчинского. Приход легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в музыке и моде, станет важной вехой в истории дизайна», — написали в инстаграме* бренда.
Также Рубчинский в своих соцсетях объявил о разрыве отношений с компанией Comme des Garcons и прекращении работы над брендом «Рассвет».
О потенциальном сотрудничестве Рубчинского с Yeezy ходили слухи еще в 2016 году. Тогда для переговоров Канье специально приезжал в Москву на один день.
В 2022 году компания adidas, долгое время работавшая над брендом Yeezy вместе с рэпером, разорвала с ним контракт из‑за антисемитских высказываний и появления артиста в футболке «White Lives Matter» на Неделе моды в Париже. Позже директор по маркетингу adidas рассказывал, что Уэст однажды предложил ему целовать портрет Гитлера каждый день.
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