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Гоша Рубчинский стал главой дизайна Yeezy

Александр Голиков
Сегодня в 09:01

Гоша Рубчинский стал главой дизайна бренда одежды и обуви Yeezy, принадлежащего Канье Уэсту. Сообщение об этом появилось в соцсетях компании.

«Сегодня Yeezy приветствует своего нового руководителя отдела дизайна Гошу Рубчинского. Приход легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в музыке и моде, станет важной вехой в истории дизайна», — написали в инстаграме* бренда.

Также Рубчинский в своих соцсетях объявил о разрыве отношений с компанией Comme des Garcons и прекращении работы над брендом «Рассвет».

О потенциальном сотрудничестве Рубчинского с Yeezy ходили слухи еще в 2016 году. Тогда для переговоров Канье специально приезжал в Москву на один день.

В начале декабря 2023-го появилась информации об участии Рубчинского в работе над новым альбомом артиста. В своем телеграм-канале дизайнер выложил фото с треклистом, принтом с двуглавой птицей и словом «Vultures». Так же называется первый сингл с альбома Канье.

В 2022 году компания adidas, долгое время работавшая над брендом Yeezy вместе с рэпером, разорвала с ним контракт из‑за антисемитских высказываний и появления артиста в футболке «White Lives Matter» на Неделе моды в Париже. Позже директор по маркетингу adidas рассказывал, что Уэст однажды предложил ему целовать портрет Гитлера каждый день.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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