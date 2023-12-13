Американский актер Кэмден Той, известный по сериалам «Баффи — истребительница вампиров» и «Бесстыжие», умер в возрасте 68 лет. Об этом стало известно из публикации на его официальной странице в фейсбуке*.
Той скончался вследствие рака поджелудочной железы. Артист боролся с болезнью на протяжении двух лет. За последние два месяца, по словам состояние Тоя серьезно ухудшилось, рассказала подруга актера Беа Хендерсон.
Кэмден Той родился 31 мая 1955 году в Пенсильвании в семье актера. Той работал в театре в Нью-Йорке. Он начал сниматься в кино в 90-х годах и переехал в Лос-Анджелес.
Первой значительной работой для актера стал сериал «Баффи — истребительница вампиров». Затем Той снялся в сериале «Ангел», фильмах «Рассинхронизация», «Поцелуй вампира», «Голые кулаки» и другие.
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