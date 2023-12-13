Неизданная песня Боба Марли «Selassie Is The Chapel» получила официальный релиз

«Боб Марли известен и любим во всем мире не только как музыкант, но и как по-настоящему духовный человек и воплощение мира, истины и любви. „Selassie Is The Chapel“ — редкая, духовная и эмоциональная запись, которая была невероятно дорога Марли и представляет собой его личное заявление о своих убеждениях», — заявили в JAD Records.