Неизданная песня Боба Марли «Selassie Is The Chapel» получила официальный релиз

Ранее неопубликованная песня Боба Марли «Selassie Is The Chapel» получила официальный релиз спустя 55 лет после записи. Трек появился на стриминговых сервисах.
Композиция появилась еще в 1968 году, но так и не была выпущена музыкантом. Лейбл JAD Records обнаружил песню в архивах и решил представить ее слушателям через более чем 40 лет после смерти Марли.
Сингл можно послушать не только на стрим-платформах, но и приобрести на виниле. В продажу поступит лимитированная коллекция из 2 тыс. копий «Selassie Is The Chapel».
Трек посвящен эфиопскому императору и священной фигуре движения растафари Хайле Селассие. Текст песни написал Мортимер Планно, один из наставников Марли, после встречи с Селассие на Ямайке в 1966 году.
«Боб Марли известен и любим во всем мире не только как музыкант, но и как по-настоящему духовный человек и воплощение мира, истины и любви. „Selassie Is The Chapel“ — редкая, духовная и эмоциональная запись, которая была невероятно дорога Марли и представляет собой его личное заявление о своих убеждениях», — заявили в JAD Records.
Представители лейбла отметили, что песня должна стать «посланием мира во времена глобальной турбулентности». «Люди по всему миру приглашаются найти утешение в словах и музыки Марли в это рождественское время, в период, когда для некоторых наиболее живы чувства духовности и когда мы полны надежд на Новый год», — добавили там.
Боб Марли был пионером рэгги, ска и рокстеди-музыки. Он скончался в 1981 году в возрасте 36 лет. В мире проданы более 75 млн пластинок музыканта.
В начале декабря в сети появился трейлер байопика «Боб Марли: Одна любовь». Фильм выйдет на экраны 14 февраля. В нем роль Марли исполнит Кингсли Бен-Адир.