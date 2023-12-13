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Кирстен Данст работает фотожурналистом в трейлере фильма «Гражданская война»

Юлия Онодэра
Вчера в 21:07

На ютуб-канале A24 опубликовали трейлер фильма «Гражданская война». Его снял режиссер и сценарист Алекс Гарленд, известный по фильмам «Аннигиляция» и «Род мужской».

Кинематографист рассказал о событиях недалекого будущего, когда в США разгорается гражданская война и 19 штатов отделяются от государства. Правительство начинает бомбардировки, затрагивающие мирных жителей.

В центре истории оказывается фотожурналистка, которую сыграла Кирстен Данст («Меланхолия», «Мария-Антуанетта»). Помимо нее, в картине снялись Вагнер Мора, Стивен МакКинли Хендерсон и Кейли Спэни.

Продюсерами фильма стали Эндрю Макдональд, Аллон Рейх и Грегори Гудман. Фильм выйдет на экраны 26 апреля.

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Алекс ГарлендВагнер МораЭндрю Макдональд
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