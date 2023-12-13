Темнокожий стример сменил вебку на изображение белого мужчины и получил в три раза больше просмотров

Зак добавил, что чувствует себя «преданным» Twitch. «Я был одним из ваших партнеров-стримеров почти десять лет, и я никогда не получал от Twitch ни любви, ни чего‑либо еще. Кроме месяца „Черного великолепия“ [период, в течение которого Twitch продвигал на главной странице темнокожих стримеров]. Вообще ничего. Для меня это было дико, и я подумал: „Знаете что, я, наверное, больше не буду включать свою камеру“», — добавил стример.