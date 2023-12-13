Темнокожий стример сменил вебку на изображение белого мужчины и получил в три раза больше просмотров

Темнокожий стример Twitch Зак под ником Just_Relax_Kid заменил видео со своей веб-камеры на изображение белого мужчины и заметил большой прирост просмотров. Об этом сообщает Dexerto.
Зак стримит на платформе уже около девяти лет. На его канал подписаны 77 тыс. подписчиков. В среднем он набирает около 300–800 просмотров за стрим, но после смены изображения он заметил, что это число увеличилось как минимум в три раза.
Один стрим набрал 1600 просмотров, второй — 7900, а третий — более 22 тыс. «Что за черт?» — сказал Зак, когда увидел рост числа просмотров. «Потому что ты теперь белый чувак с бородой», — ответил один из комментаторов.
В подтверждение своих слов стример опубликовал ролик. «Я действительно получил в три раза больше зрителей после того, как выключил камеру и решил побыть белым человеком. Думаете, я шучу? Вот мои показатели в сравнении», — написал он в своих соцсетях.
В интервью Dexerto Зак рассказал, что ему написали коллеги-темнокожие, которые сменили свои аватары и увидели похожие результаты. По словам стримера, он получил много критики за опубликованный в сети ролик.
«Я получал ненависть отовсюду, от темнокожих и белых. Белые люди злились на меня, потому что говорили, что я кричу о расизме, а темнокожие люди злились на меня, потому что я не кричал о расизме», — подчеркнул он.
Зак добавил, что чувствует себя «преданным» Twitch. «Я был одним из ваших партнеров-стримеров почти десять лет, и я никогда не получал от Twitch ни любви, ни чего‑либо еще. Кроме месяца „Черного великолепия“ [период, в течение которого Twitch продвигал на главной странице темнокожих стримеров]. Вообще ничего. Для меня это было дико, и я подумал: „Знаете что, я, наверное, больше не буду включать свою камеру“», — добавил стример.
На момент написания заметки Зак продолжает стримить с изображением белого мужчины.