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В Польше депутат потушил ханукальные свечи огнетушителем. Против него возбудили дело

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:28

В здании польского парламента правый депутат Гжегож Браун потушил ханукальные свечи с помощью огнетушителя. Против него возбудили дело, сообщило издание Rzeczpospolita.

Браун воспользовался огнетушителем, несмотря на нахождение в помещении людей. Из‑за его действий сотрудников парламента пришлось эвакуировать, а работу Сейма — прервать.

Кроме того, депутат, по данным Gazeta Wyborcza, ударил женщину, которая пыталась остановить тушение меноры. Она потеряла сознание и была госпитализирована.

Маршал Сейма Шимон Холовня отстранил Брауна от заседаний и приказал ему покинуть здание парламента. «Это грубость, агрессия и глупость. Ничего подобного здесь не происходило уже давно. И это никогда больше не повторится», — заявил он.

Вскоре прокуратура Варшавы начала расследование инцидента. Браун свои действия объяснил тем, что зажжение свечей на Хануку — это якобы «сатанинский» обычай, который, по его мнению, «не может происходить в польском Сейме».

Какое наказание грозит Брауну за его поступок, пока неясно. Тем не менее, президиум парламента Польши уже оштрафовал депутата на половину зарплаты за три месяца и лишил его депутатского пособия на полгода.

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