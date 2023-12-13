Двух россиян впервые лишили гражданства за преступления

Двух иностранцев, получивших российские паспорта, лишили приобретенного гражданства в связи с уголовным делом по статье о наркотиках, сообщили в пресс-службе МВД.
Это первые подобные решения в России. Их вынесли в Москве в отношении двух мужчин, привлеченных к ответственности по части 2 статьи 228 УК (незаконное приобретение, хранение или изготовление наркотиков в крупном размере).
В полиции заявили, что у одного из них обнаружили 19 свертков с мефедроном, у второго — «один сверток с аналогичной „синтетикой“». Ранее мужчины получили российское гражданство «в установленном порядке», отметили в МВД. В настоящее время российские паспорта у них изъяты.
Сейчас приобретенного гражданства РФ можно лишиться за дискредитацию Российской армии, диверсию, дезертирство, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, за создание НКО, посягающее на личность и права граждан, за реабилитацию нацизма, призывы к введению санкций против России и другие преступления (всего в списке возможных причин лишения гражданства перечислены свыше 60 статей Уголовного кодекса). Соответствующий закон Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.
Статья 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. В ней также говорится, что российское гражданство «является единым и равным независимо от оснований приобретения».