Посмотрите геймплейный трейлер ретрошутера Mouse в стиле Disney 1930-х годов

Студия Fumi Games показала геймплейный трейлер ранней версии ретрошутера Mouse в стиле Disney 1930-х годов. За 23 часа его посмотрели 1,1 млн раз.
В трейлере главный герой сражается с врагами во множестве локаций, используя револьвер, дробовик, взрывчатку и даже пальчиковые пистолеты.
Еще в ролике можно найти множество отсылок к старым мультфильмам, среди которых похожие на Микки-Мауса противники, а также титры в стиле мультфильма 1937 года «Утиная охота Порки».
В центре сюжета игры частный детектив, который отправляется на поиски справедливости, в результате чего вступает в хаотичное противостояние со многочисленными преступниками города.
Fumi Games обещает в Mouse внутриигровые коллекционные предметы и некие формы развития персонажа, например через улучшение оружия. Релиз игры должен состояться в 2025 году на ПК. Точная дата не называется.