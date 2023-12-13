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Посмотрите геймплейный трейлер ретрошутера Mouse в стиле Disney 1930-х годов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:30

Студия Fumi Games показала геймплейный трейлер ранней версии ретрошутера Mouse в стиле Disney 1930-х годов. За 23 часа его посмотрели 1,1 млн раз.

В трейлере главный герой сражается с врагами во множестве локаций, используя револьвер, дробовик, взрывчатку и даже пальчиковые пистолеты.

Еще в ролике можно найти множество отсылок к старым мультфильмам, среди которых похожие на Микки-Мауса противники, а также титры в стиле мультфильма 1937 года «Утиная охота Порки».

В центре сюжета игры частный детектив, который отправляется на поиски справедливости, в результате чего вступает в хаотичное противостояние со многочисленными преступниками города.

Fumi Games обещает в Mouse внутриигровые коллекционные предметы и некие формы развития персонажа, например через улучшение оружия. Релиз игры должен состояться в 2025 году на ПК. Точная дата не называется.

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