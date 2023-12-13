«Один дома», «Терминатор 2» и «12 лет рабства» войдут в Национальный реестр фильмов США

Картины «12 лет рабства», «Один дома», «Кошмар перед Рождеством» и «Терминатор 2: Судный день» попадут в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США в 2023 году. Об этом сообщило издание Variety.
В реестр также внесут «Вне закона», «Аполлон 13», «Замороченные», «Слава», «Леди и бродяга», «Майя Лин: Сильный чистый взгляд», «Непобежденная», «Мэтуон», «На окраине города» и «Обед в восемь».
Ежегодно Национальный совет США выбирает до 25 картин для хранения в Библиотеке Конгресса. В список вносят фильмы, которые имеют культурное, историческое или эстетическое значение и сняты, как минимум, за десять лет до составления списка. Это могут быть художественные работы, документальное кино, короткометражки, мультфильмы и даже любительское видео.
Вместе с новыми картинами реестр будет насчитывать 875 фильмов. Самый старый из них — «Ньюаркский атлет» 1891 года. Также среди лент, хранящихся в Библиотеке, — «Бешеный бык», «Делай как надо!», «Славные парни», «История игрушек», «Фарго», «Наездники свободы» и другие.
В 2022 году в список Национального совета попали «Железный человек», запустивший киновлесенную Marvel, «Русалочка» 1989 года, драма «Отверженная» и хоррор «Кэрри».