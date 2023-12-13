«Один дома», «Терминатор 2» и «12 лет рабства» войдут в Национальный реестр фильмов США

Ежегодно Национальный совет США выбирает до 25 картин для хранения в Библиотеке Конгресса. В список вносят фильмы, которые имеют культурное, историческое или эстетическое значение и сняты, как минимум, за десять лет до составления списка. Это могут быть художественные работы, документальное кино, короткометражки, мультфильмы и даже любительское видео.